Нуждающегося в медпомощи барнаульца разыскивают в Алтайском крае
31-летний житель краевой столицы пропал 28 июня
30 июня 2016, 15:29
Фото: vk.com/la_altay
Поиски 31-летнего барнаульца, который пропал 28 июня, ведут волонтеры в Алтайском крае.
Об исчезновении Владимира Краюшкина в четверг сообщили в группе отряда волонтеров "Лиза Алерт".
"В Барнауле пропал Краюшкин В.С., 31 год. Нуждается в медицинской помощи! Может направляться в сторону с. Боровиха (Первомайский район Алтайского края)", – отмечают поисковики.
Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза, темные волосы с сединой.
Был одет: синяя футболка, синие трикотажные брюки, черные туфли.
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