Нуждающегося в медпомощи барнаульца разыскивают в Алтайском крае

Фото: vk.com/la_altay

Поиски 31-летнего барнаульца, который пропал 28 июня, ведут волонтеры в Алтайском крае.

Об исчезновении Владимира Краюшкина в четверг сообщили в группе отряда волонтеров "Лиза Алерт".

"В Барнауле пропал Краюшкин В.С., 31 год. Нуждается в медицинской помощи! Может направляться в сторону с. Боровиха (Первомайский район Алтайского края)", – отмечают поисковики.

Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза, темные волосы с сединой.

Был одет: синяя футболка, синие трикотажные брюки, черные туфли.