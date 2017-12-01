Нуждающийся в медпомощи бийчанин пропал без вести

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Житель Бийска Алексей Винаков пропал без вести — мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Местонахождение 35-летнего бийчанина неизвестно с 24 ноября. Волонтеры уточняют, что он может находиться в соседних регионах.

Приметы пропавшего: рост 180-182 сантиметра, худощавое телосложение, волосы темные короткие, глаза карие, щетина.

Был одет: черная шапка, черная куртка с капюшоном, черная кофта, темно-серые штаны, черные ботинки.