NVIDIA официально объявила об уходе с российского рынка

Производитель видеокарт NVIDIA официально объявил об уходе с российского рынка. Об этом стало известно в финансовом отчёте за третий квартал 2022 года.

В компании также отметили, что прямые продажи в России в 2022 финансовом году были несущественными: около 2% от общего объёма продаж и 4% от продаж игрового направления.

Напомним, компания открыла свой офис в России в 2003 году.

Ранее в Россию начали поставлять компьютеры и ноутбуки с китайским процессором KaiXian.