NVIDIA официально объявила об уходе с российского рынка
Компания работала в стране с 2003 года
22 ноября 2022, 09:45, Никита Черников
Производитель видеокарт NVIDIA официально объявил об уходе с российского рынка. Об этом стало известно в финансовом отчёте за третий квартал 2022 года.
В компании также отметили, что прямые продажи в России в 2022 финансовом году были несущественными: около 2% от общего объёма продаж и 4% от продаж игрового направления.
Напомним, компания открыла свой офис в России в 2003 году.
Ранее в Россию начали поставлять компьютеры и ноутбуки с китайским процессором KaiXian.
По цене «Макбука». Российский ноутбук с процессором «Байкал-М» подготовили к производству
Комментарии
Новости партнеров