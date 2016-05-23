Обь в районе Барнаула стремится к критической отметке

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Обь в районе Барнаула продолжает повышаться, до достижения рекой критической отметки остается меньше метра.

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Прочее Уровень Бии и Катуни резко поднялся в Алтайском крае

Согласно информации регионального Гидрометцентра, по состоянию на утро понедельника, 23 мая, главная река Алтайского края достигла показателя в 452 сантиметра над нулем водомерного поста.

Напомним, что критическая отметка Оби в Барнауле составляет 541 сантиметр. При достижении этого показателя в краевом центре начинается подтопление микрорайона Затон.

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Напомним, что на прошлой неделе резко поднялся уровень воды в притоках Оби – Бии и Катуни.

В преддверии приближения второй волны паводка в Алтайский край прибыла группировка Сибирского спасательного центра МЧС России, которая будет работать в регионе до полной стабилизации обстановки.