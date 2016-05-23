Обь в районе Барнаула стремится к критической отметке
Река в краевой столице уже достигла показателя в 452 сантиметра над нулем водомерного поста
Фото: smidoza.info
Обь в районе Барнаула продолжает повышаться, до достижения рекой критической отметки остается меньше метра.
Согласно информации регионального Гидрометцентра, по состоянию на утро понедельника, 23 мая, главная река Алтайского края достигла показателя в 452 сантиметра над нулем водомерного поста.
Напомним, что критическая отметка Оби в Барнауле составляет 541 сантиметр. При достижении этого показателя в краевом центре начинается подтопление микрорайона Затон.
Читайте также: Паводок близко: дополнительные силы МЧС прибыли в Алтайский край. Фото
Напомним, что на прошлой неделе резко поднялся уровень воды в притоках Оби – Бии и Катуни.
В преддверии приближения второй волны паводка в Алтайский край прибыла группировка Сибирского спасательного центра МЧС России, которая будет работать в регионе до полной стабилизации обстановки.