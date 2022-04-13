Обед по-домашнему. В Барнауле открыли кафе, где можно быстро и вкусно поесть в приятной обстановке

Гречка с гуляшом, пюре с котлетой, драники со сметаной — блюда, знакомые и любимые с детства. Они всегда напоминают о доме и вызывают только тёплые чувства. И в разгар рабочего дня часто так хочется чего-то домашнего! В таком случае стоит пообедать в кафе домашней кухни Butter&Brot, которое находится по адресу пр. Строителей, 117, корпус 2.

В кафе представлен огромный ассортимент знакомых с детства блюд и напитков: солянка, борщ, бульон с яйцом, винегрет, тефтели, бифштексы, голубцы, драники, аппетитные бутерброды, шарлотка, расстегаи и плюшки. Кроме того, в меню есть и такие популярные позиции, как греческий салат, грибной крем-суп, мясные и рыбные стейки, овощи гриль. Здесь также подают завтраки: манную, овсяную и рисовую каши, яичницу с сосисками, блины и нежные сырники.

К блюдам можно заказать кружку горячего чая, компота, витаминного фруктово-ягодного коктейля или стаканчик натурального кофе, который, кстати, можно взять с собой.

Владельцы заведения позаботились не только о качестве блюд, но и об уюте гостей. Стильный интерьер, ненавязчивая музыка и душевная атмосфера располагают к трапезе и делают её ещё приятнее.

Приветливый персонал кафе Butter&Brot накормит вас по будням с 08:00 до 20:00, а по выходным — с 09:00 до 20:00. Также вы можете заказать доставку горячего завтрака, обеда или ужина в офис или домой через сервисы Delivery Club или «Яндекс.Еда».



Фото: 2Gis

Кафе Butter&Brot

Адрес: пр. Строителей, 117, корпус 2, 1 этаж