Обед со вкусом. Куда в Барнауле сходить любителям гастрономической культуры и эстетики

Еда для человека — давно уже не только способ утоления голода. Принятие пищи сопровождает практически каждое событие нашей жизни. Обсудить новости за утренним кофе, провести деловую встречу за обедом, собрать семью за ужином — еда стала неотъемлемой частью социальной культуры.

Приём пищи — один из важнейших источников впечатлений. И на вкус теперь влияет не только качество ингредиентов. Оформление блюда, окружающая обстановка, интерьер, воспоминания, ожидания и даже компания за столом могут значительно усилить чувство насыщения и удовлетворения от процесса.

Именно поэтому все важные даты, традиционно сопровождаемые ужином, люди стремятся отмечать в ресторанах. Сейчас многие даже завтрак желают сделать особенным, ведь этот приём пищи задаёт настроение на весь день. А когда нет времени на приготовление и сервировку блюд, можно заехать в «Живые души». В этом ресторане полностью разделяют концепцию полного гастрономического наслаждения, сопровождаемого эстетикой интерьера и качественным сервисом.

В ресторане есть всё и для приятного завтрака в одиночестве, и для размеренного семейного обеда с детьми, и для весёлых встреч с друзьями, и для незаурядного ужина с бокалом вина. «Живые души» работают в формате мультикультурной кухни: это авторский взгляд на то, как креативно можно совместить блюда из разных гастрономических культур. Поэтому в меню вы найдёте и камчатского краба, и марокканскую шакшуку.

Шеф-повар Мохаммед Эсса с большим уважением относится к каждому продукту и стремится подчеркнуть его естественный вкус. Например, в составе его завтраков — преимущественно сезонные фермерские продукты. Кус-кус с глазированной тыквой, скрэмбл с вялеными томатами, сырники со сметаной и голубикой, хрустящие тосты с лососем слабой соли и яйцом-пашот, кукурузная полента с голубым сыром и натуральным йогуртом — эти и многие другие блюда вы найдёте в утреннем меню «Живых душ».

На ужин здесь можно попробовать тунца по-провански с беби-картофелем, ножку кролика конфи с жареным каштаном, филе-миньон с винным соусом, томлёную баранину в сливочном соусе, стейк из лосося с кенийской фасолью панаше и многое другое. Официанты и сомелье помогут вам подобрать вино или другой напиток для идеальной пары с вашим блюдом.

Ресторан находится по адресу ул. Гоголя, 46. Рекомендуем бронировать столы заранее по тел. 600-046.