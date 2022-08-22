Объём средств клиентов Сбера в Сибири превысил 1 трлн рублей
Из них 158 млрд рублей приходится на Алтай
Совокупный объём привлечённых средств на рынке Сибирского банка ПАО Сбербанк составил 1,08 трлн рублей. Это денежные средства, размещённые клиентами Сбера на депозитных, расчётных и других счетах, и средства, получаемые банком от выпуска собственных ценных бумаг и осуществления иных операций.
Среди всех регионов присутствия Сибирского банка лидером по этому показателю является Красноярское головное отделение — объём привлечённых средств на рынке составляет 257 млрд рублей. На территории Алтайского головного отделения этот показатель равен 158 млрд рублей.
Сбер предлагает целую линейку вкладов для различных категорий клиентов. Одно из самых выгодных предложений — «СберВклад» и «СберВкладПрайм» с доходностью до 7% годовых. Специальное предложение для людей старшего возраста и пенсионеров — «Счёт активный возраст» с надбавкой 7% при зачислении пенсии на счета Сбербанка. С полным описанием всех вкладов и счетов можно ознакомиться на официальном сайте банка.
«Один триллион рублей — это значительная сумма, говорящая о доверии к Сберу со стороны клиентов. Мы благодарим каждого клиента за выбор банка и продолжаем совершенствовать нашу линейку финансовых продуктов и сервисов. Сегодня открыть подходящий для себя вклад можно буквально в два клика через Сбербанк Онлайн, а большой выбор предлагаемых зарплатных и кредитных карт способен удовлетворить каждую из социальных групп», — прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.