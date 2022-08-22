Объём средств клиентов Сбера в Сибири превысил 1 трлн рублей

Совокупный объём привлечённых средств на рынке Сибирского банка ПАО Сбербанк составил 1,08 трлн рублей. Это денежные средства, размещённые клиентами Сбера на депозитных, расчётных и других счетах, и средства, получаемые банком от выпуска собственных ценных бумаг и осуществления иных операций.

Среди всех регионов присутствия Сибирского банка лидером по этому показателю является Красноярское головное отделение — объём привлечённых средств на рынке составляет 257 млрд рублей. На территории Алтайского головного отделения этот показатель равен 158 млрд рублей.

Сбер предлагает целую линейку вкладов для различных категорий клиентов. Одно из самых выгодных предложений — «СберВклад» и «СберВкладПрайм» с доходностью до 7% годовых. Специальное предложение для людей старшего возраста и пенсионеров — «Счёт активный возраст» с надбавкой 7% при зачислении пенсии на счета Сбербанка. С полным описанием всех вкладов и счетов можно ознакомиться на официальном сайте банка.