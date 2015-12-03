Обезьяна ест, лев бесится, медведь не спит: зима в Барнаульском зоопарке

Животные в Барнаульском зоопарке зиму любят. Например, медведь Жора игнорирует календарь и продолжает бодрствовать. Лев Алтай носится по вольеру, а лось Зевс пытается поцеловать всех, начиная от зоотехника и заканчивая посетителями. Работники зоопарка зиму не любят из-за снежков. Им приходится даже бросаться ими в посетителей. ИА "Амител" наведалось в гости в зоопарк, чтобы узнать, чем питается невеста макака Василия, почему тигрица Багира обижается на директора и кто выселил медведя из его дома.

Медведь Жора и его невеста

Мишка, плюшевый мишка. Лакомка и добряк. Это все про Жору. Зоотехник Евгения Сургаева к косолапому относится особенно. Это ее любимец. Была такая у них история: Жора (еще совсем маленький) и девушка шли гулять. Посетители зоопарка просили сфотографироваться с медвежонком. Женя и Жорик были не против. За определенную плату – мороженое для медведя. Сейчас с ним не погуляешь. Но потрепать его за лапу, погладить по носу и почесать бок – это пожалуйста.







Жора не спит и, судя по всему, даже не собирается. Во-первых, его домик занят милой особой женского пола. История проста как мир, говорит директор зоопарка Сергей Писарев. "Жил себе медведь один, никого не трогал. Все было хорошо и спокойно. Но тут появилась Она, которая нагло и бесцеремонно заняла его место. Пришлось строить вторую берлогу", – рассказывает Писарев.

И стали жить они отдельно. Но "домами" дружили. В результате этой дружбы что-то получилось, уверены работники зоопарка. Поэтому самка, как и полагается в таких случаях, залегла в спячку. А Жора не захотел. "Почему медведь в природе спать ложится? Потому что нет еды. Но эта история не про нас. Жору посетители конфетами кормят, а в воскресенье вообще банку меда слопал. Да и погода теплая стоит, какой там сон?!" – размышляет Сергей Викторович.

Алтай, Багира, Ронька, Кнопка

Посетителей Алтай игнорирует. Не достойны они внимания грозного льва. Он же царь зверей и все такое. А вот Писарев – другое дело. Они друзья. Когда Алтай его видит, начинает метаться по вольеру и прижимается к клетке. Чтобы гриву потрепали и бока почесали. Чуть ли не мурлыкает. Характер льва не изменился, рассказывает Писарев. Каким он сумасшедшим был, таким и остался. "Видит тебя – летит как заполошный. Как будто первый раз встречаетесь. И душа у него нараспашку к тем, с кем он дружит и общается", – говорит Писарев.





Но это все равно хищник. Агрессия проявляется, когда начинаешь его кормить. Рычит так, что мало не покажется. Но даже царь зверей зимой беззащитен перед посетителями. Чтобы привлечь внимание Алтая, некоторые "деятели" бросаются в него снежками. "Был случай, когда при мне в него бросили снежком, – рассказывает зоотехник Евгения Сургаева. – Я тут же взяла комок снега и бросила им в посетителя. Он понял, что получил за дело".

Багира – кошка с характером. Амурская львица демонстративно не подходит к Писареву с первого раза. Ревнует, что он подошел в первую очередь не к ней, а к Алтаю. И только спустя время, нехотя и неторопливо, позволяет себя приласкать. "Женщина..." – только и разводит руками Писарев.

А вот пуме Роньке все равно, к кому в гости ходит директор зоопарка. Лишь бы его не трогали. При этом в детстве он был ручным котенком, дружил с людьми. А когда люди его чуть на тот свет не отправили, свое отношение к ним изменил. "Его отравили сосисками. Мы его лечили, уколы неделю ставили. С тех пор он во всех видит врагов. Не дает погладить себя, даже подойти близко", – рассказывает Сергей Викторович. Ронька действительно всем своим видом показывает, что людям он не рад. По крайней мере, не в виде обеда. Намерения у Рони серьезные – рычит, бросается, показывает зубы. Во всех смыслах. Но при этом "оторваться" от его вольера сложно – животная магия в своем действии. И гипнотические глаза.

Еще одна пума, Кнопка, живет рядом. В соседнем вольере. Тоже дама с характером и тоже людей не любит. Как Писарев ее ни звал – из домика не вышла. "Обиделась. У нее котят отняли. Они сейчас в разных зоопарках. Ничего, еще родит", – замечает директор зоопарка.





Волк Митька

Волк Митька какой-то неправильный. Скулит, бросается к Писареву, прижимается боком к клетке. Большая добрая собака. Но такие отношения у него только с директором. "Он некоторых сотрудников просто не переносит", – говорит начальник зоопарка. Евгения Сургаева в числе тех, кто не дружит с Митькой. "Он скалится, пытается строжиться. Всем видом показывает, что не рад мне", – делится Женя. И действительно, когда девушка подходит к клетке, Митька начинает рычать. Клыки у него что надо. Но Женя не боится. Во-первых, работа у нее такая – "не бояться", во-вторых, Митька, конечно, рычит, но бок подставляет, чтобы его почесали.

Свадьба макака Василия и макаки Маси

Невеста у Василия маленькая. Даже миниатюрная. Сейчас сотрудники зоопарка ее откармливают. Каши на молоке, творожок, фрукты. Меню разнообразное и вкусное. Кризис Масю не коснулся. Фрукты импортные, молочка алтайская. Макака еще не до конца освоилась.

Мася еще маленькая, дружелюбная и милая. По сравнению с Василием. У того сформировался настоящий обезьяний характер – дерзкий, агрессивный. При этом они будут идеальной парой, обещает Писарев. "Идея сыграть свадьбу макак родилась спонтанно. Я подумал – почему бы не повеселить народ. Раз год Обезьяны, так и вести себя надо соответствующе. Тем более Василий столько мучился, ждал настоящей любви", – говорит директор зоопарка.



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На свадьбе все будет, "как у больших": торт, костюмы, свидетельство о браке, угощения и подарки. Даже букет невесты. Вот только кидать она его не будет. Ловить некому. Регистрировать брак будет сам Писарев, такое ответственное дело больше доверить некому. Ну и речь соответствующая должна быть. Что-то вроде: "Готов ли ты, макак Василий, взять в жены макаку Масю?". Писарев обещает, что хоть молодожены и не смогут сказать "да", сотрудники зоопарка поймут, что они оба согласны.

Самка северного оленя и добрый лось

Самка северного оленя более сдержанная в эмоциях. Она здесь еще новенькая. После трагического случая, когда по вине посетителей погибло животное этой особи, посетителям запретили кормить питомцев. "Мне звонят, пишут, говорят, что в других зоопарках можно кормить животных. Но мы все уже перепробовали. И свой корм ставили, и просили, и умоляли. Бесполезно. Люди думают, что если они не будут уже есть мясо, которое протухло, то животным это в самый раз. А мы животных кормим не просто кормом, мы посыпаем его комплексом витаминов. Чтобы они выглядели так, как они выглядят. У нас животные упитанные, да невоспитанные", – добавляет Писарев.

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Лось Зевс открыт к общению. А если зайти к нему в вольер, то он даже попытается обнять человека. Закинуть копыта на плечи посетителю. Смертельный номер. Конечно, никто ему это не позволит сделать, но добряк не отчаивается, компенсирует это поцелуями. Разницы, с кем целоваться, нет. Зоотехник, журналист, фотограф – главное, чтобы человек был хороший.