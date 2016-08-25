"Обидятся и не общаются": дрессировщик цирка рассказал о характере слоних

150 килограммов овощей и каш ежедневно съедает каждая из слоних Большого Варшавского цирка. Об этом журналистам рассказал дрессировщик Сергей Гулевич.

Новости

Прочее Купание слонов в Барнауле: смотрим, как моются животные-гиганты

По его словам, слонихи абсолютно разные по характеру: Джени спокойная, но очень хитрая и продуманная, Магда более открытая, она холерик, хулиганка. Джени даже разбирала стенки стационарного цирка. "Она брала проволоку и ею, когда все уходили, раздирала цемент, потом прятала проволоку. Однажды все приходят, а в стене огромная дыра", – рассказал Сергей.

Несмотря на разные характеры, Джени и Магда неразлучны. Если одна другую из вида теряет, сразу начинается паника.

В общем, характер у слоних совсем как у людей. Даже обижаются они, как люди. Могут весь день не общаться с дрессировщиком.

"Когда у них хорошее настроение, подходишь к ним, они могут меня поднять, забросить на спину. Когда обиженные — отворачиваются и игнорируют. Ты им приносишь яблочко, бананчик, а они не берут", – говорит Сергей.

В целом слоны очень покладистые, добрые, уникальные животные. По словам Сергея, с ними легко работать, главное – набраться терпения и любить животных: "С ними, как с детьми: если не понимают с первого раза, объясняем второй, третий. Иногда приходится наказывать".

Процесс обучения слонов может быть от одного дня и до одного года. Некоторые трюки придумывались спонтанно, в процессе игры. Например, однажды слон подошел и взял голову дрессировщика себе в рот. Так родился новый трюк. А что-то делается не так быстро.

Как у любых звезд, выступление Джени и Магды тоже зависит от настроения: если его нет, то на публике они проделают только половину того, что могут.

"В Барнауле они переживают, что много людей, что немножко неорганизованно здесь. Посмотрите, слоны за ленточку не заходят, а люди заходят. О чем это говорит? О слоновьем интеллекте", – делает замечание публике работник цирка.

В цирке слоны с 1998 года. И Джени, и Магде по 45 лет. Они хорошо чувствуют людей: кого-то принимают сразу, а кого-то могут хоботом оттолкнуть легонько.

Все четыре дрессировщика очень любят своих подопечных и готовы были их носить на руках, если бы те были чуть поменьше.