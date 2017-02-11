Обладатель уникального баритона Сергей Захаров приедет в Барнаул

Фото: concertcity.ru

Особое по своему масштабу и артистическому облику явление в музыкальной жизни страны – Сергей Захаров приедет с концертом в Барнаул. Как рассказывают о нем организаторы, он не подвержен капризам переменчивой моды, предпочитает чувство меры, а на его концертах царит атмосфера высокого духа.

"Когда Захаров выходит на сцену, кажется, он не укладывается в рамки сложившихся представлений об эстрадном исполнении. Высокий артистизм, русская удаль, глубокий лиризм и страсть – отличительные черты сценического образа певца", – говорят о нем в концертно-театральном агентстве "Лига Арт".

Напомним, что в репертуаре исполнителя произведения самых разных жанров романсы русских композиторов, арии из опер и оперетт и многое другое. Сергей Захаров обладает уникальным и редким баритоном прекрасной окраски.

Материал впервые опубликован 2 ноября 2016 года