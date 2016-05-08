"Обочечник" вылетел на авто на трамвайные пути в Барнауле. Фото
Инцидент произошел на пересечении барнаульских улиц Малахова и Советской Армии около 16:50
8 мая 2016, 16:32
Автомобиль застрял на трамвайных путях в Барнауле, сообщили очевидцы в сообществе Brnaul22 "ВКонтакте".
ДТП произошло на пересечении улиц Малахова и Советской Армии около 16:50.
Пользователи сообщества предположили, что водитель-"обочечник" пытался объехать пробку. Один из участников паблика написал, что автомобилист торопился на светофоре.
Комментарии
Новости партнеров