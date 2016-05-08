"Обочечник" вылетел на авто на трамвайные пути в Барнауле. Фото

Инцидент произошел на пересечении барнаульских улиц Малахова и Советской Армии около 16:50

8 мая 2016, 16:32

Автомобиль застрял на трамвайных путях в Барнауле, сообщили очевидцы в сообществе Brnaul22 "ВКонтакте".

ДТП произошло на пересечении улиц Малахова и Советской Армии около 16:50. 

Пользователи сообщества предположили, что водитель-"обочечник" пытался объехать пробку. Один из участников паблика написал, что автомобилист торопился на светофоре.

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