"Обочечник" вылетел на авто на трамвайные пути в Барнауле. Фото

Автомобиль застрял на трамвайных путях в Барнауле, сообщили очевидцы в сообществе Brnaul22 "ВКонтакте".

ДТП произошло на пересечении улиц Малахова и Советской Армии около 16:50.

Пользователи сообщества предположили, что водитель-"обочечник" пытался объехать пробку. Один из участников паблика написал, что автомобилист торопился на светофоре.