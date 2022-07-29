Обратная сторона праздника. Организатор event-агентства рассказала, какие мероприятия восхищают заказчиков

Когда выезда на природу или похода в ресторан становится недостаточно для качественного корпоратива или тимбилдинга, помочь могут профессиональные организаторы мероприятий. Неважно, какая у вас ниша, размер компании или бюджет — для вас подберут самые оптимальные варианты с учётом пожеланий, потребностей и задач.

Корпорация творчества EventCorpLife известна своими проектами по всей Сибири. Они организовывали как закрытые внутрикорпоративные мероприятия, так и масштабные и помпезные ивенты. Елена Лепа, один из организаторов корпорации, рассказала amic.ru, в чём секрет успеха и что на самом деле стоит за красивой картинкой.

Елена Лепа / Фото: корпорация творчества EventCorpLife

Нет ничего невозможного

По словам Елены, для работников event-агентства нет ничего невозможного. Придумать уникальную наградную продукцию в условиях ограниченного бюджета — без проблем. Не спать полночи, чтобы подготовить локацию и внести правки в сценарий, — легко. Однако к такой результативности команда корпорации творчества шла не один день. И сейчас работа налажена, потому что каждый сотрудник знает: если есть задача — её нужно реализовывать.

«Я долгое время думала, что у меня нет никаких фирменных подходов. Просто делала свою работу несмотря ни на что. Но в какой-то момент меня озарило, что максимальная погружённость в проект и есть моя визитная карточка в организации мероприятий. Так что фраза „берёшь и делаешь“ для меня не просто звук, а, можно сказать, девиз по жизни. И да, в нашей команде с такой отдачей я не одна», — поделилась Лепа.

Конечно, подобный ритм жизни даётся не каждому. Event-специалисты — это люди особого склада, готовые к ненормированному рабочему графику, эмоциональному и физическому перенапряжению, стрессовым ситуациям и постоянному взаимодействию с людьми. Они говорят: основная мотивация — не гонорары, а эндорфины и адреналин во время финальной стадии мероприятия. Но до неё ещё нужно дойти.

Не креативом единым

У каждого организатора своё видение, с чего начать работу над проектом. Например, Елена предпочитает собрать всю ключевую информацию при личной встрече с заказчиком, а потом взять небольшую паузу, чтобы проработать варианты возможных предложений.

«Я не из тех людей, у которых сразу бьёт „фонтан“ идей, или которые „на коленке“ за пять минут до встречи с клиентом набрасывают целые сценарии. Я люблю и ценю осознанный подход к делу. Мне нужно посидеть, посмотреть, подумать, обсудить с коллегами, чтобы потом презентовать концепцию, проработанную до мелочей. Но не думайте, что работа ивентщика — сплошной креатив. Реализация идеи состоит из множества этапов: от сметы и сценария до работы с подрядчиками. И мне, чтобы не пугаться объёма работы, удобнее решать задачи по частям, шаг за шагом», — подчеркнула организатор.

Важный момент подготовки любого мероприятия — его индивидуализация: особая локация, нестандартная программа, интересный стиль одежды, уникальный наградной фонд и так далее. Особенно это важно при работе с масштабными проектами и крупными компаниями: они всегда стремятся продемонстрировать свои достоинства сотрудникам, партнёрам и гостям.

Но даже если вы представитель малого бизнеса, вас тоже ждёт персонализированное мероприятие. В процессе подготовки учтут ваш фирменный стиль, тематику, особенности внутрикорпоративной культуры.

«За нашими плечами много не просто уникальных, а суперуникальных проектов. „Найди то, не знаю что“ — это не цитата из сказки, а описание наших будней. Мы постоянно стараемся удивить заказчика. Танцы кикбоксеров-акробатов на большом батуте, медведь на самокате, привезённый из другого города, автомат Калашникова в торговом центре (макет, конечно же), водопад с потолка на детском празднике в „джунглях“ — это лишь малая часть того, что мы когда-либо воплощали в жизнь. Трудно ли подобрать под каждого клиента свою „диковинку“? Безусловно. Но когда ты поднимаешь планку, то меньшего от тебя и не ждут. А разочаровать своих клиентов — не в нашем стиле», — подытожила Елена Лепа.

Фото: корпорация творчества EventCorpLife

У Елены большие планы, сейчас она хочет попробовать свои силы в организации открытия завода или выездного проекта за рубежом. Говорит, что за её плечами уже достаточное количество крупных ивентов, чтобы стремиться к чему-то, на первый взгляд, недостижимому.

Корпорация творчества EventCorpLife

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