Обрезку деревьев вновь начали в барнаульском парке "Изумрудный"
"МРСК Сибири" обрубает верхушки деревьев из-за ЛЭП
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Новые работы по обрезке деревьев начались в барнаульском парке "Изумрудный". Фотокорреспондент Amic.ru Екатерина Смолихина, побывавшая на месте, стала свидетелем таких работ. Как пояснили в "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго", обрезка проводилась с одобрения мэрии Барнаула и была связана с мерами безопасности. В частности, обрезались верхушки старых тополей, которые могут навредить линиям электропередачи. Всего в понедельник, 7 мая, работы проводились на шести деревьях. В апреле также были обрезаны еще около 5-6 тополей.
Между тем ранее барнаульцы били тревогу из-за вырубки деревьев в "Изумрудном". В 2017 году она была масштабной, и многие горожане переживали, что парк готовят к жилой застройке. Тогда губернатор Алтайского края Александр Карлин пообещал, что в парке не будет домов. К слову, именно тогда у "Изумрудного" появился новый арендатор — ООО "Лидер".
Барнаульцы возмущены сломанными аттракционами, грязным прудом и массовой вырубкой деревьев, сделавшей парк, который некогда называли "легкими Барнаула", зоной отчуждения.
Барнаульский парк в текущем году вновь не готов к летнему сезону. Причиной этого являются судебные тяжбы между бывшим и нынешним арендаторами "Изумрудного". При этом новый арендатор пообещал сохранить исторический пруд в центре парка.