Общайтесь без остановки: МТС обеспечила ТРЦ Galaxy стабильной cвязью и быстрым интернетом

МТС объявила о завершении строительства сети в ТРЦ Galaxy, одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Барнаула. Компания реализовала полное indoor-покрытие (связь внутри помещений) на площади 154 тысячи квадратных метров.

Здание ТРЦ Galaxy имеет сложную архитектуру: большое количество межэтажных перегородок, стёкла с высоким уровнем радиопоглощения, железобетонные элементы, которые становятся препятствием и ослабляют радиосигнал. Благодаря реализации проекта от МТС посетители и персонал ТРЦ Galaxy могут пользоваться не только голосовой связью, но и мобильным интернетом на высокой скорости.

“Впереди праздники – День влюблённых, 23 Февраля и 8 Марта. Торговые центры ожидает наплыв покупателей. Предвосхищая это, мы реализовали качественное indoor-покрытие, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно совершать онлайн-звонки через мессенджеры на территории всего здания, искать информацию и отзывы о понравившихся товарах в сети, расплачиваться за покупки с помощью смартфона или смарт-часов”, — прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее МТС в Алтайском крае уже реализовала проект по indoor-покрытию в ТРЦ “Пионер”.