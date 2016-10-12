Общегородской субботник и ряд акций в Барнауле отменили из плохой погоды

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Запланированный на четверг, 13 октября, общегородской субботник в Барнауле и ряд других акций переносятся на другое время из-за непогоды, об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями субботник, запланированный в Барнауле на 13 октября, переносится на другое время. Также из-за осадков отменена большая часть намеченных экологических акций с участием барнаульцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате проведения общегородского субботника будет сообщено отдельно и дополнительно.

Также погодные условия стали причиной отмены соревнований среди водителей автобусов на профессиональное мастерство, которые были запланированы на 15 октября. Это связано с требованиями безопасности дорожного движения.

Между тем, по прогнозам синоптиков, погода в Алтайском крае и Барнауле в ближайшие дни заметно ухудшится и придет похолодание.