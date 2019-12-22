Общественники объяснили, почему выступают против ФОКа в парке имени Ленина

Общественники ответили на вопросы о митинге против застройки зеленых зон, который состоится в воскресенье в 14:00.

По их словам, основная цель мероприятия – обсуждение вопросов состояния зеленых зон Барнаула и обеспечение горожан объектами физкультуры и спорта.

Организатор митинга Юрий Красильников пояснил, почему они выходят против строительства в парке, но не выступают против строительства нового корпуса АГУ на площади Сахарова.

"Мы не выходим ни против спорткомплексов, ни против нового корпуса университета. Мы выходим за сохранение зеленых зон Барнаула. Наша позиция последовательна – никаких капитальных сооружений в парках и скверах появляться больше не должно! Ни храмов, ни университетов, ни гостиниц, ни спорткомплексов. Мы об этом говорим весь 2019 год. В ситуации с планами университета застроить площадь Сахарова пока нет никаких договоренностей, соответственно, и нет нарушений", – сказал он.

Красильников добавил, что борьба за зеленые зоны не является политической и попросил не приходить на акции протеста с фракционными флагами, пишет "Политика на Алтае".