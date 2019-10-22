Обувь для разной зимы и кошелька: где в Барнауле утеплиться красиво и комфортно

Приближаются холода, и на предсказания синоптиков уже не взглянешь без грусти. Но обувной прогноз погоды от "Монро" поднимет настроение! Вместе с новой коллекцией обуви на город надвигается вихрь низких цен. Теперь каждый, кто ищет обувь к холодному сезону, сможет найти в магазинах сети вариант по душе на разную зиму и кошелек – от 1499 рублей.

Все, кто привык сочетать красоту и комфорт в городском стиле, обязательно влюбятся в эффектные и очень удобные дутыши по суперцене – 2999 рублей. Эта обувь идеально соответствует тренду текущего года на практичную оригинальность в ярком исполнении. К тому же, мало что может соревноваться с дутиками в защите от холода. Непромокаемый верх, теплый наполнитель и эластичная подошва делают их универсальным вариантом на каждый день.

Многих модниц волнует, как пережить зиму в городе без разнообразия красок. Есть простое решение – пополнить гардероб эффектными аксессуарами. В новую коллекцию сумок и рюкзаков от "Монро" вошли самые актуальные модели сезона, выполненные из качественных материалов. Трендовые фактуры и принты, глубокие цвета и разнообразие форм станут лучшим источником вдохновения при создании образов.

Для каждого мужчины важна уверенность в надежности и долговечности собственной обуви. Самым высоким ожиданиям готова ответить новая коллекция обуви из Турции с жарким темпераментом и мужским характером. Натуральные кожа верха и мех подклада гарантированно помогут встретить не одну зиму с теплом.

Приходите выбрать свой стиль в магазины "Монро" и порадуйте себя и близких заботой о том, чтобы зима стала комфортной в новой обуви. Ведь новый сезон должен пройти так, чтобы даже если за окном – минус, на ногах – одни плюсы!

Федеральная обувная сеть "Монро" – это 25 лет успешной работы в обувном ретейле и около 300 магазинов в 110 городах России с широким ассортиментом обуви, сумок и аксессуаров для всей семьи. В "Монро" вы всегда найдете актуальные коллекции качественной и комфортной обуви из натуральной и искусственной кожи различных стилевых решений, цветов и моделей по разумной цене.

Присоединяйтесь к "Монро" и узнавайте первыми о специальных предложениях и акциях.

Федеральная обувная сеть "Монро"

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