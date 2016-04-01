Обвинение предъявлено депутату АКЗС, главе отделения "Родины" Убраеву

Депутату АКЗС Сергею Убраеву предъявлено обвинение в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с производством фармацевтических субстанций, с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

"По данным следствия, Убраев, являясь директором общества с ограниченной ответственностью "ТД Малиновое Озеро", с августа 2010 по сентябрь 2011 года в нарушение федерального законодательства при отсутствии лицензии организовал деятельность Михайловского филиала Общества по производству фармацевтических субстанций – магния карбоната основного, магния окиси, натрия хлорида, калия хлорида, реализация которых в последующем осуществлялась на территории Алтайского края и за его пределами", – сказано в релизе ведомства.

Убраева обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Сумма преступного дохода, полученного Обществом от реализации указанных фармацевтических субстанций, составила более 33 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Сергей Убраев – депутат АКЗС, глава регионального отделения партии "Родина", генеральный директор ООО Алтайсода.