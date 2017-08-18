Обвинение в гибели девочки предъявили организатору конной прогулки на Алтае

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Обвинение предъявили 23-летнему организатору конной прогулки на Алтае, во время которой погибла семилетняя девочка из Барнаула.

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Прочее Семилетняя девочка из Барнаула погибла после падения с лошади

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 23-летнему жителю Алтайского района инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла 14 августа, когда обвиняемый, не имея разрешений, организовал в поселке Катунь конную прогулку, где в качестве сопровождающего инструктора был назначен 11-летний мальчик.

"В ходе прогулки колонна, состоящая из семи лошадей, подлежала расцеплению для самостоятельного управления лошадьми. Однако в ходе манипуляций 11-летнего мальчика по расцепке упряжек первый конь резко побежал в сторону, увлекая за собой еще две лошади с наездниками. В результате быстрого хода коня семилетняя девочка не удержалась в седле и получила телесные повреждения, от которых через непродолжительное время скончалась в карете скорой медицинской помощи", - уточняют в СКР.

23-летний фигурант дела признал вину в полном объеме. Расследование продолжается.