Объявлены победители конкурса "Лучший флорист" в Барнауле

Фото: barnaul.org

Лучших флористов Барнаула определили по итогам профильного конкурса, который состоялся в городской администрации.

Цветочное состязание прошло под девизом: "Прикосновение к совершенству". Участниками конкурса стали представители пяти цветочных салонов краевой столицы — студии цветов "Азалия", магазина "Цветы для Вас", торгово-выставочного центра "Соцветие", сети цветочных салонов "Антуриум Tropiс", торгового дома АО "Декоративные культуры".

Конкурсантов ждали практические и теоретические задания.

В итоге первое место досталось Ирине Тарасовой из магазина "Цветы для Вас". Второе место отдали Дарье Радченко, флористу торгово-выставочного центра "Соцветие", а "бронзу" получила флорист магазина "Цветы для Вас" Наталья Вигель.