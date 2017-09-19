Очередь в два коридора: барнаульцы массово проверяются на онкозаболевания

Впервые в Барнауле проходит "Неделя ранней диагностики рака головы и шеи", в рамках которой каждый желающий может бесплатно провериться на наличие у себя такого грозного заболевания. Акция в краевом онкодиспансере стартовала 18 сентября. И в первый же день на ней побывали более 200 пациентов. Корреспондент ИА "Амител" посетил онкодиспансер утром 19 сентября.

Очередь в два коридора

В холле онкодиспансера пациентов встречают сразу у регистратуры. "Вы на профосмотр? Проходите направо, по коридору, там запишитесь и получите талон. Прием до 15-00. Правда, народу многовато", - словно извиняется медсестра.

Многовато - не то слово. Очередь на запись начинается еще в коридоре и продолжается в холле. Записавшиеся занимают холл, и почти до отказа наполнен еще один коридор перед кабинетом профосмотра. Записываюсь и в 9 часов с небольшим получаю талон за номером 118.

Оглядываюсь: в очереди в большинстве женщины. В основном в возрасте от 40 и старше. Много пенсионеров. Они входят группами, радостно здороваются со знакомыми.

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"Я про эту акцию по телевизору увидела. Очень внимательно всю передачу посмотрела и подругам позвонила. Возраст-то у нас такой, болячек уже много. То одно, то другое. И голова тоже болит, и с щитовидкой проблемы. И есть знакомые, у кого рак. Вот и мы пошли, чтобы нас осмотрели. Вдвоем веселее — в очереди и поговорить есть с кем. Скоро еще одна подойдет", - рассказывает Ирина Константиновна, 62 года.

"Вчера сидели-сидели здесь до трех часов, в итоге ни с чем домой пошли. Сегодня пораньше с утра пришли, по новой очередь заняли, и вот надеюсь, что пройдем", - жалуется Татьяна Ивановна.

Проверить здоровье в центр приезжают не только барнаульцы. Молодая женщина у регистратуры настойчиво просит дать ей талон на обследование на завтра и чтобы точно пройти. Медсестра объясняет, что запись идет день в день и заранее нельзя:

"Я маму хочу записать. Она издалека приедет, из села. Поэтому нам очень нужно, чтобы она обязательно смогла пройти, не впустую такой путь ехала", — убеждает девушка.

Войны не будет

Персонал учреждения чутко прислушивается к вопросам ожидающих, следит за тем, чтобы пожилые люди не стояли на ногах, приносят дополнительные скамеечки.

У кабинета, где проводят обследование, почти военные баталии: граждане пациенты в очереди вспомнили свои регалии. И вот уже образовалось три течения: дети войны, ветераны труда и "простые" ожидающие.

Первые две категории требуют для себя привилегий — пропускать через одного. Третья протестует.

Споры прекращает заведующий отделением: "Скажите всем ветеранам и детям войны, что их будет принимать лично заведующий", - обращается он к растерянной медсестре.

Гарантия 100%

"За вчерашний день мы посмотрели 201 пациента. Сегодня на половину десятого утра у меня уже 72-й пациент", - рассказывает заведующий отделением опухолей головы и шеи Алтайского краевого онкологического диспансера Григорий Гликенфрейд.

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В кабинете работают пять специалистов. Осмотр ведется визуальный. Врач внимательно исследует ротовую полость пациента, лор-органы, ощупывает шею и дальше дает рекомендации.

"Если выявляется предопухолевая патология или опухоли, то данные больные записываются на госпитализацию в отделение опухолей головы и шеи. Если данная патология не выявляется, а выявляется сопутствующее заболевание — а, как правило, это неврологические состояния – больному рекомендуется специалист, у которого можно пройти обследование", — рассказывает Григорий Михайлович.

Специалисты уверяют, что они не пропустят заболевание и дают 100% гарантию на точность.

"Не 97%, не 99%, а все 100%. Все специалисты — оперирующие хирурги, стаж работы не меньше 10 лет. При таком опыте пропустить заболевание нельзя", – подчеркивает заведующий отделением.

Корреспондент: Даже на первой стадии?

Григорий Гликенфрейд: На первой стадии опухоль до 2 см. И ее мы 100% можем определить.

За первый день акции было выявлено четыре случая подозрения на онкологию. Все пациенты были направлены на дополнительные обследования — морфологическое и цитологическое.

Идти обязательно

В коридоре люди делятся своими жалобами:

"Голова болит так, что таблетки не помогают. Почти каждый день"

"А у меня вот шишка на шее какая-то. И не растет и не болит, но мешает"

"А я просто хочу провериться. Столько знакомых от этого рака умерли. На всякий случай, думаю, схожу, пусть посмотрят".

Корреспондент: Григорий Михайлович, случаи разные. Но кому обязательно нужно пройти осмотр? Если часто болит голова — идти к вам? Или к вам идти, когда появились какие-то новообразования?

Григорий Гликенфрейд: Давайте поймем, что у нас все же онкологический диспансер, и мы обследуем пациента именно на наличие злокачественных опухолей. Именно опухолей. Это могут быть боли в горле, полости рта, новообразования, шишечки, язвочки, которые не проходят больше двух недель, и прочее. Вот если такой симптом появился — немедленно требуется консультация врача.

Отметим, что пройти обследование на предмет онкологических заболеваний каждый житель Алтайского края может бесплатно в своей поликлинике. Только это будет проходить поэтапно: сначала нужно обратиться к терапевту, который назначит ряд анализов или сразу напишет направление к соответствующему специалисту.