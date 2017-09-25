Очередное ДТП произошло в Барнауле на "заколдованном месте"

В Барнауле на Змеиногорском тракте в районе улицы Ломоносова произошло ДТП с участием двух автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Сильно затруднено движение. О пострадавших не сообщается.

Вчера, 24 сентября, в этом месте произошла жуткая авария, в результате которой автомобиль в буквальном смысле разорвало на части. Жители называют данный участок дороги "заколдованным", поскольку там постоянно происходят столкновения автомобилей и сбивают людей.