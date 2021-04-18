Очередной сход трамвая с рельсов произошёл в Барнауле
Это уже четвёртый случай в апреле
18 апреля 2021, 10:09, Роман Кильмяшкин
Очевидцы рассказали, что ещё один трамвай сошёл с рельсов в Барнауле. Фотографию с места происшествия опубликовали на странице @barnaul.insta в Instagram.
"И снова старый трамвай устроил дрифт", – говорится в подписи к изображению.
До этого, 16 апреля, произошёл сход с рельсов трамвайного вагона в районе пересечения проспектов Ленина и Строителей. Предыдущий сход трамвая с рельсов случился в Барнауле 15 апреля на площади Октября.
9 апреля на улице Антона Петрова рядом с торговым центром "Огни" не удержались на рельсах сразу два трамвая.
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