Очевидцы: авария с участием трех автомобилей произошла в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

Столкновение трех автомобилей произошло в Барнауле днем в субботу, 29 декабря, на улице Гоголя, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Автор заметки уточняет, что ДТП случилось неподалеку от пересечения с улицей Челюскинцев.

"Произошло ДТП с участием трех автомобилей. Будьте внимательны на дороге", — говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается.