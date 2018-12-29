Очевидцы: авария с участием трех автомобилей произошла в Барнауле
ДТП случилось на улице Гоголя неподалеку от пересечения с улицей Челюскинцев
29 декабря 2018, 14:12
Фото: vk.com/incident22
Столкновение трех автомобилей произошло в Барнауле днем в субботу, 29 декабря, на улице Гоголя, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Автор заметки уточняет, что ДТП случилось неподалеку от пересечения с улицей Челюскинцев.
"Произошло ДТП с участием трех автомобилей. Будьте внимательны на дороге", — говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается.
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