Очевидцы: автомобиль BMW перевернулся на Павловском тракте в Барнауле

ДТП произошло в ночь на субботу, 10 сентября в Барнауле

10 сентября 2016, 09:05

Фото: vk.com/barneos22

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением съехал в кювет и перевернулся на Павловском тракте в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Свидетели происшествия, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Также по их словам, владелец машины скрутил номера и сбежал. Однако это не подтвержденная информация. 

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