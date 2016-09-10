Очевидцы: автомобиль BMW перевернулся на Павловском тракте в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением съехал в кювет и перевернулся на Павловском тракте в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Свидетели происшествия, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Также по их словам, владелец машины скрутил номера и сбежал. Однако это не подтвержденная информация.