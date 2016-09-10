Очевидцы: автомобиль BMW перевернулся на Павловском тракте в Барнауле
ДТП произошло в ночь на субботу, 10 сентября в Барнауле
10 сентября 2016, 09:05
Фото: vk.com/barneos22
Водитель автомобиля BMW не справился с управлением съехал в кювет и перевернулся на Павловском тракте в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Свидетели происшествия, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Также по их словам, владелец машины скрутил номера и сбежал. Однако это не подтвержденная информация.
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