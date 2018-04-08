Очевидцы: автомобилю оторвало колесо после ДТП в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы сообщили о серьезной аварии на Змеиногорском тракте. Соответствующая запись появилась в паблике Baarnaul 22 во "ВКонтакте".

Публикация была размещена в 7:57 воскресенья, 8 апреля. По словам очевидца, ДТП произошло рядом с городским дендрарием.

Автор записи рассказал, что от столкновения у автомобиля Lada оторвалось переднее левое колесо и помялась боковина. Вторая машина от удара отлетела в забор, у нее сильно повреждена передняя часть.

"В сторону центра обе полосы перекрыты", - добавляет участник сообщества.

Официальных комментариев по поводу аварии пока нет.