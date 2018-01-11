Очевидцы: два автомобиля столкнулись рядом с ТЦ "Европа" в Барнауле
На место прибыли скорая и пожарные
11 января 2018, 18:08
Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием двух иномарок произошла рядом с торговым центром "Европа" в Барнауле на Павловском тракте. Об этом сообщают очевидцы в группе Barnaul22 в соцсети "ВКонтакте".
"Пожарные, скорая на месте", - добавляет автор записи.
На опубликованных снимках видно, что на дороге столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Toyota. У первого автомобиля существенно повреждена передняя часть и отвалился бампер, а вторую иномарку от удара отбросило на ограждение.
Данных о пострадавших и официальных комментариев по поводу ДТП пока нет.
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