Очевидцы: два автомобиля столкнулись рядом с ТЦ "Европа" в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием двух иномарок произошла рядом с торговым центром "Европа" в Барнауле на Павловском тракте. Об этом сообщают очевидцы в группе Barnaul22 в соцсети "ВКонтакте".

"Пожарные, скорая на месте", - добавляет автор записи.

На опубликованных снимках видно, что на дороге столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Toyota. У первого автомобиля существенно повреждена передняя часть и отвалился бампер, а вторую иномарку от удара отбросило на ограждение.

Данных о пострадавших и официальных комментариев по поводу ДТП пока нет.