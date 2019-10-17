Очевидцы: Горный Алтай завалило снегом

В нескольких районах Республики Алтай выпал снег, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

Обильные осадки вызвали противоречивые эмоции у гостей и жителей региона. Кто-то делится фотографиями природных красот и лесов, усыпанных снегом, а кто-то рассказывает об обстановке на автомобильных дорогах.

Автомобилисты оказались не готовы к снегопаду, и на некоторых участках Чуйского тракта движение сильно затруднено. На Семинском перевале фура не смогла преодолеть подъем и застряла.

Еще один небольшой грузовик съехал с трассы в обочину. Доставать его пока не спешат.

Отмечается, что снег выпал не по всей территории республики.