Очевидцы: иномарка перевернулась на трассе Алтайского края 11 июня. Фото

Легковой автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и задымился в Топчихинском районе Алтайского края, сообщают подписчики паблика Barnaul 22.

"Топчихинском районе серьезная авария. Машина дымится в поле. Очевидцы сообщают о трех погибших",- пишут местные жители.

Однако подтвержденной информации о погибших и пострадавших нет. В комментариях свидетели происшествия утверждают, что два человека из машины живы, а один лежал на земле.