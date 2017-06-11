Очевидцы: иномарка перевернулась на трассе Алтайского края 11 июня. Фото
Свидетели происшествия сообщают о погибших в этой аварии
11 июня 2017, 21:40
Легковой автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и задымился в Топчихинском районе Алтайского края, сообщают подписчики паблика Barnaul 22.
"Топчихинском районе серьезная авария. Машина дымится в поле. Очевидцы сообщают о трех погибших",- пишут местные жители.
Однако подтвержденной информации о погибших и пострадавших нет. В комментариях свидетели происшествия утверждают, что два человека из машины живы, а один лежал на земле.
Комментарии
Новости партнеров