Очевидцы: иномарка протаранила несколько припаркованных авто в центре Барнаула
Виновник аварии бросил машину и скрылся с места происшествия
29 сентября 2020, 10:16, Роман Кильмяшкин
Поздним вечером 28 сентября водитель Subaru протаранил несколько автомобилей во дворах на улицах Геблера и проспекта Социалистического. Об этом сообщают очевидцы на странице barnaul.insta в Instagram.
По словам местного жителя, первые машины пострадали, когда автомобилист попытался выехать задним ходом.
Когда его действия заметили и попытались задержать, мужчина попытался уехать с места происшествия, но второпях снес еще 3-4 автомобиля и врезался в забор.
Осознав тщетность скрыться на машине, виновник аварии бросил авто и убежал, утверждает барнаулец.
В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили amic.ru, что информация о ДТП в ведомство не поступала.
Комментарии
Новости партнеров