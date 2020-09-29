Очевидцы: иномарка протаранила несколько припаркованных авто в центре Барнаула

Поздним вечером 28 сентября водитель Subaru протаранил несколько автомобилей во дворах на улицах Геблера и проспекта Социалистического. Об этом сообщают очевидцы на странице barnaul.insta в Instagram.

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Прочее В Барнауле легковой автомобиль врезался в эвакуатор

По словам местного жителя, первые машины пострадали, когда автомобилист попытался выехать задним ходом.

Когда его действия заметили и попытались задержать, мужчина попытался уехать с места происшествия, но второпях снес еще 3-4 автомобиля и врезался в забор.

Осознав тщетность скрыться на машине, виновник аварии бросил авто и убежал, утверждает барнаулец.

В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили amic.ru, что информация о ДТП в ведомство не поступала.