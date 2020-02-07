Очевидцы: пенсионерку зажало в дверях троллейбуса и протащило по дороге в Рубцовске

Очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск" рассказали о происшествии в одном из троллейбусов города.

"Пенсионерке, находящейся с сумками на ступеньках троллейбуса маршрута № 1 при совершении посадки на остановке "Смоленская", зажало ногу задней дверью", – написали жители города.

Водитель не заметил этого и поехал, потащив женщину по дороге за собой. Пенсионерка закричала и только после этого троллейбус остановился.

"В результате пожилой пенсионерке 65 лет был причинен вред здоровью", – написал автор сообщения.

Через социальные сети пытаются найти очевидцев этого инцидента, чтобы защитить права пострадавшей.