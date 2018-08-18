Очевидцы сообщили о гигантской "змее", ползущей по центру Барнаула

Фото: youtube.com

Очевидцы сообщили о "змее", ползущей в сторону Демидовской площади в Барнауле. Инцидент произошел накануне, 17 августа, на площади Победы, пишет "Катунь 24".

Видео со "змеей" снял очевидец и разместил на своей странице в Instagram.

"Жду, когда змея закончится, чтобы улицу перейти", – прокомментировал запись мужчина.

Канал отмечает, что "змеей" оказалась ливневая канализация, которую прокладывали рабочие.