Очевидцы: талые воды разрушают мост в Новоалтайске

Фото: vk.com/barneos22

Талые воды подмывают мост через реку Черемшанку в Новоалтайске. Горожане боятся его разрушения, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Подчеркивается, что данный мост соединяет город с Белоярском. Каждый день по сооружению ходят местные жители, в том числе школьники и детсадовцы.

По словам очевидцев, под плитами моста уже несколько лет размывает грунт, и они вскоре могут упасть. Добавим, что грунт размыло прямо под пешеходной дорожкой.

"С другой стороны моста еще страшнее. Были случаи, когда мамы вместе с детьми чуть не упали в реку, буквально земля ушла из-под ног", – добавил автор сообщения.