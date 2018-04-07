Очевидцы: талые воды разрушают мост в Новоалтайске
Грунт размыло прямо под пешеходной дорожкой
7 апреля 2018, 16:09
Фото: vk.com/barneos22
Талые воды подмывают мост через реку Черемшанку в Новоалтайске. Горожане боятся его разрушения, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Подчеркивается, что данный мост соединяет город с Белоярском. Каждый день по сооружению ходят местные жители, в том числе школьники и детсадовцы.
По словам очевидцев, под плитами моста уже несколько лет размывает грунт, и они вскоре могут упасть. Добавим, что грунт размыло прямо под пешеходной дорожкой.
"С другой стороны моста еще страшнее. Были случаи, когда мамы вместе с детьми чуть не упали в реку, буквально земля ушла из-под ног", – добавил автор сообщения.
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