Очевидцы: торговый центр "Лето" оцепили в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы в социальных сетях сообщили о том, что 28 марта был оцеплен торговый центр "Лето", расположенный на Павловском тракте.

"ТЦ "Лето" оцеплен, работают спасатели. Люди стоят на улице, из здания всех эвакуировали. Приехали МЧС, ДПС, пожарные, "скорая". Сотрудники МЧС посетили здание и покинули, едут еще машины", - отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

Также отмечается, что якобы в ТЦ был обнаружен неопознанный объект.

Портал Amic.ru обратился за комментариями в отдел информации и общественных связей ГУ МВД по Алтайскому краю. В ведомстве сообщили, что возле ТЦ действительно работают экстренные службы, и обещали предоставить подробности позже.