Очевидцы: трамвай протаранил четыре автомобиля в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Трамвай протаранил четыре автомобиля в центре Барнаула в пятницу, 15 сентября.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП "Старый базар", трамвайное кольцо. Трамвай собрал четыре авто", - отмечает автор заметки.

Также сообщается, что в связи с происшествием было парализовано движение трамваев.