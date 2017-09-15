Очевидцы: трамвай протаранил четыре автомобиля в Барнауле
Авария произошла в районе кольца на Социалистическом проспекте
15 сентября 2017, 12:34
Фото: vk.com/barneos22
Трамвай протаранил четыре автомобиля в центре Барнаула в пятницу, 15 сентября.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП "Старый базар", трамвайное кольцо. Трамвай собрал четыре авто", - отмечает автор заметки.
Также сообщается, что в связи с происшествием было парализовано движение трамваев.
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