Очевидцы: трамвай протаранил четыре автомобиля в Барнауле

Авария произошла в районе кольца на Социалистическом проспекте

15 сентября 2017, 12:34

Фото: vk.com/barneos22

Трамвай протаранил четыре автомобиля в центре Барнаула в пятницу, 15 сентября.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП "Старый базар", трамвайное кольцо. Трамвай собрал четыре авто", - отмечает автор заметки.

Также сообщается, что в связи с происшествием было парализовано движение трамваев.

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