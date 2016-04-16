Очевидцы: убийство произошло в поселке Южный в Барнауле

Убийство человека произошло вечером в пятницу, 15 апреля, в поселке Южный в Барнауле, сообщают очевидцы паблика Barnaul 22.

Фото: vk.com

Иных деталей происшествия местные жители не предоставляют. Модераторы паблика сообщают, что фотографии с места ЧП не для слабонервных.

На момент публикации новости официальный комментарий от регионального СУСКа, а также от ГУ МВД по Алтайскому краю получить не удалось.