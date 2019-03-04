Очевидцы: в Барнауле несколько домов остались без света из-за рухнувшей льдины
Инцидент произошел на улице Карагандинской
4 марта 2019, 17:22
Сошедший с крыши лед в Барнауле оборвал провода и оставил без света несколько домов, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
"По улице Карагандинской без света остались жилые дома и детский сад. Всему виной льдина, которая при падении с крыши дома оборвала электропровода", – отмечает автор заметки.
На месте в данный момент работает аварийная бригада.
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