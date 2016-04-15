Очевидцы: в Барнауле обстреляли трамвай, пострадал ребенок

Фото: barneos22

Неизвестные вечером в четверг, 14 апреля, обстреляли трамвай в нагорной части Барнаула, сообщают подписчики паблика Barnaul 22.

Новости

Прочее Неизвестные обстреляли из пневматики трамвай и автомобиль в Барнауле

Как сообщается, инцидент произошел около 22.00 в нагорной части города.

"Расстреляли из травматического оружия трамвай №7, разбито лобовое, и травмировали девочку семи лет. Повреждена переносица", – пишут очевидцы.

На момент публикации новости комментарий ГУ МВД по Алтайскому краю получить не удалось.

Напомним, это уже далеко не первый подобный случай в городе. Так, утром 9 апреля в краевой столице неизвестные из пневматического оружия обстреляли трамвай и автомобиль. ЧП произошло в районе пересечения ул. Попова и Павловского тракта. По данному факту полиция проводит проверку.