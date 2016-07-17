Очевидцы засняли торнадо в 150 километрах от Барнаула. Видео
Необычное природное явление произошло во время приближения бури к Искитиму
17 июля 2016, 20:23
Фото: vk.com/act54
Участники паблика "АСТ-54" "Вконтакте" сообщили, что рядом с Искитимом (147 км от Барнаула) вечером в воскресенье, 17 июля, прошел торнадо.
Необычное природное явление зафиксировали во время приближения к Новосибирску грозового фронта.
Слова очевидцев сопровождаются фото и видеоматериалами. На кадрах видно, как торнадо зависло над лесом.
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