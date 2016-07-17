Очевидцы засняли торнадо в 150 километрах от Барнаула. Видео

Фото: vk.com/act54

Участники паблика "АСТ-54" "Вконтакте" сообщили, что рядом с Искитимом (147 км от Барнаула) вечером в воскресенье, 17 июля, прошел торнадо.

Необычное природное явление зафиксировали во время приближения к Новосибирску грозового фронта.

Слова очевидцев сопровождаются фото и видеоматериалами. На кадрах видно, как торнадо зависло над лесом.