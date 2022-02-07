Одежда из Европы по цене чашки кофе: в "МегаХенде" действуют скидки до 95%

Секонд-хенд европейской одежды “МегаХенд” уже седьмой год успешно работает в Барнауле. Здесь одеваются не только жители краевой столицы, но и соседних сёл и городов Алтайского края. Потому что собрать и купить полноценный образ — например, футболку, джинсы, кроссовки и рюкзак — здесь можно буквально за 500 рублей. Это очень бюджетно — даже для секонд-хендов.

Дешевле чем чашка кофе

Дело в том, что в “МегаХенде” введена собственная система скидок — с постепенным увеличением от 10% до 90%. Каждые две недели в магазине полностью обновляют ассортимент. В дни нового завоза скидок нет, зато есть большие шансы найти дорогие брендовые вещи за бесценок. Спустя пару дней начинают действовать скидки, которые увеличиваются с каждым днём — сначала 10%, потом 20%, 30% и так далее. Ближе к новому завозу они достигают 90%, и тогда многие вещи можно купить менее чем за 100-200 рублей.

Более того, с декабря по февраль действует особая, зимняя система скидок: новый завоз продаётся сразу с 20% дисконтом, а финальная скидка достигает уже 95%.

Найти нужное — легко

Многие привыкли, что секонд-хенды находятся в подвалах, а вещи там лежат буквально друг на друге. Но в “МегаХенде” просторно и светло, а одежда аккуратно висит на стеллажах. Они, кстати, удобно разделены на мужские, женские и детские, и в каждом выделены категории: например, мужские рубашки, женские платья, спортивная одежда. Так что если вам нужны только женские джинсы, вы сразу можете пройти к стеллажу с соответствующей категорией одежды и не перебирать всё остальное.

От перчаток до постельного белья

Помимо повседневной, верхней, праздничной, спортивной и даже домашней одежды, в “МегаХенде” представлена и разнообразная обувь — мужская, женская и детская. Подобрать аксессуары — тоже не проблема: в “МегаХенде” есть головные уборы, шарфы, перчатки, ремни, сумки, рюкзаки и многое другое. Кроме того, вы сможете купить и необходимый домашний текстиль — шторы, покрывала, полотенца, постельное бельё.

Выделиться из толпы

Секонд-хенд — это отличный вариант для тех, кто хочет не только сэкономить, но и оригинально выглядеть, ведь зачастую вещи здесь — единственные в своём роде (или, по крайней мере, единственные в городе). В “МегаХенде” вы совсем недорого соберёте себе нестандартный, стильный и качественный гардероб.

Перед тем как попасть на вешалку, одежда проходит специальную тщательную обработку — так что можете не переживать о том, что их кто-то носил. Тем более что часто на стеллажах появляются и совсем новые вещи — даже с бирками, которые, скорее всего, никто ни разу не надел.

В Барнауле магазин “МегаХенд” находится на улице Смирнова, 46. Узнавать актуальную информацию о скидках в каждый день месяца можно на сайте и в Instagram-аккаунте.

Секонд-хенд “МегаХенд”

Адрес в Барнауле: ул. Смирнова, 46

Тел: 8-913-210-49-80

Сайт

Instagram