Один из двух пропавших новоалтайских подростков найден в лесу – СК

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Один из двух подростков из Новоалтайска, которые ушли из дома 13 июня, обнаружен, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

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"Местонахождение одного из несовершеннолетних 16 июня 2016 года было установлено, он обнаружен в лесу в Рубцовском районе, местонахождение второго устанавливается", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщал портал Amic.ru, двое сверстников, проживающих в Новоалтайске, 13 июня собрали вещи и ушли из дома. В СКР уточняют, что ребята отправились "путешествовать".

При этом в СКР добавляют, что ранее подростки не уходили из дома.

"В настоящее время проводятся следственно-оперативные и розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - резюмируют в СКР.