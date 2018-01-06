Один погиб, шестеро ранены в ДТП с перевернувшейся "Нивой" в Горном Алтае

16-летний подросток погиб, еще шесть пассажиров пострадали - таков печальный итог ДТП на сельской дороге в Горном Алтае. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

В ночь на субботу, 6 января, около 00:50 часов по местному времени в Улаганском районе на 67 километре автодороги "Балыктуюль-Балыкча" произошло опрокидывание автомобиля ВАЗ-2121 ("Нива").

На месте ДТП от полученных травм еще до приезда скорой помощи скончался 16-летний пассажир и еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

"Предварительно установлено, что 20-летний житель Улаганского района, не имеющий права управления транспортными средствами категории "В", управляя автомобилем ВАЗ-2121, двигаясь со стороны с. Балыктуюль в направлении с. Коо, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием", - сообщили правоохранители.

Водитель в числе пострадавших. Таким образом, в машине было семь человек. По факту ДТП проводится проверка.