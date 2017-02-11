Один пожарный смог справиться с пламенем в жилом доме Алтайского края

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Возгорание жилого дома произошло в Смоленском районе в ночь на субботу, 11 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщается, информация о пожаре поступила в 01:02. Через шесть минут огонь был локализован, еще через одну минуту ликвидирован.

На пожар выезжали трое сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекался один человек личного состава.