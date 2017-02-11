Один пожарный смог справиться с пламенем в жилом доме Алтайского края
Пожар произошел в Смоленском районе в ночь на 11 февраля
11 февраля 2017, 08:48
Фото: pixabay.com
Возгорание жилого дома произошло в Смоленском районе в ночь на субботу, 11 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как сообщается, информация о пожаре поступила в 01:02. Через шесть минут огонь был локализован, еще через одну минуту ликвидирован.
На пожар выезжали трое сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекался один человек личного состава.
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