Один участок дороги в Алтайском крае остается закрытым

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Один участок дорог регионального и межмуниципального значения на территории двух районах края (Баевского, Суетского районов) до сих пор закрыт для движения всех видов транспорта. Информация об этом размещена на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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Прочее Три участка региональных дорог по-прежнему закрыты в Алтайском крае

Закрытый участок:

- участок трассы К-22 Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – В.Суетка – Знаменка – Славгород (от с. Андроново Баевского района до с. Знаменка Благовещенского района, с 62 до 183 км, протяженность 121 км)

Сейчас эту дорогу расчищает три единицы техники.

Как ранее сообщало ИА "Амител", 20 и 21 февраля в крае прошел снежный шторм. Порывы ветра достигали до 27 метров в секунду, шел сильный снег. В регионе было объявлено штормовое предупреждение, в крае введен режим ЧС. Все трассы регионального и федерального значения были закрыты.