Одиннадцатый ребенок родился в алтайской семье

Алтайская семья Сергея и Елены Брит пополнилась ещё одним членом. Одиннадцатый ребёнок появился на свет 22 апреля. Об этом сообщает "Катунь 24".

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Мальчика назвали Самуилом. Он спокойный и рассудительный, отмечает его мать. Со старшей сестрой у него 14 лет разницы.

Семья Брит специально детей не планирует, но очень радуется, когда узнаёт, что в их жизни появится ещё один ребенок. Родители не исключают, что это не последний их визит в роддом.

Напомним, на начало 2021 года в регионе проживало 30 523 многодетные семьи, суммарно воспитывающие 102 183 несовершеннолетних ребёнка. При этом в 2006 семьях воспитывают от пяти до семи детей, в 98 семьях – восемь-девять, а в 26 семьях – десять и более. Для сравнения: в 2015 году в регионе насчитывалось 23 312 многодетных семей с 74 010 детьми.