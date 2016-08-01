Одиночные пикеты "дольщиков Сбербанка" прошли в центре Барнаула

Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

Несколько людей, которые называют себя обманутыми дольщиками Сбербанка, вышли с одиночными пикетами в разных точках центра Барнаула в воскресенье, 31 июля. Один из них рассказал корреспонденту Amic.ru подробности.

Его зовут Владимир Тарасюк. Сейчас он, его супруга и двое детей живут в трехкомнатной квартире на Малахова, 138. Новую жилплощадь они приобрели у концерна "Алтайкоксохимстрой" (АКХС) еще в 2012 году, однако до сих пор на руках нет документов на право собственности, соответственно, нет и прописки. Зато есть квитанции об оплате 2,6 млн рублей за эту квартиру.

"Оказалось, что в этом доме все квартиры были в залоге у Сбербанка и до 2012 года успешно продавались. АКХС получал деньги от покупателей и отдавал их банку в счет погашения залога. Квартиры переходили новым собственникам. Однако, когда мы рассчитались, предприятие вступило в стадию банкротства, банк отказался снимать обременение. Теперь банк хочет продать квартиры с молотка", – говорит он.

Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

По словам собеседника, был оформлен не договор долевого участия, а договор займа. По нему сумма выплачивается постепенно, купля-продажа оформляется только после последней выплаты. Договор займа не регистрируется в государственных органах.

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Кстати, именно поэтому официально они вовсе не являются обманутыми дольщиками.

Проблемы возникли еще у нескольких семей в этом доме, а также у нескольких таких же "незаконных" жильцов дома 158 на улице Малахова и дома 198 на улице Антона Петрова.

Фото Александры Черданцевой. Amic.ru

Все они давно обратились за помощью к адвокатам, идут суды. Пикеты — пожалуй, последний способ привлечения внимания властей и общественности, который видят уже отчаявшиеся люди.

ИА "Амител" направило запрос в Сбербанк. Позже мы опишем эту ситуацию с учетом позиций всех сторон.