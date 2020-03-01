Одна трасса остается закрытой в Алтайском крае
Движение по автодороге перекрыли из-за неблагоприятной погоды
1 марта 2020, 19:55, Роман Кильмяшкин
Второй день в Алтайском крае перекрыто движение по трассе Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа, сообщает "Алтайавтодор".
Дорогу закрыли 29 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничение распространяется на все виды транспорта.
Кроме того, в этот день перекрывали участок между Змеиногорском и Рубцовском. На сегодня движение по нему полностью восстановлено.
Ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовало прогноз ЧС на 3 марта. Согласно информации спасателей, во вторник ожидается повышенный риск ДТП. Этому будут способствовать гололедица и туман.
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