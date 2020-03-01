Одна трасса остается закрытой в Алтайском крае

Второй день в Алтайском крае перекрыто движение по трассе Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа, сообщает "Алтайавтодор".

Дорогу закрыли 29 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничение распространяется на все виды транспорта.

Кроме того, в этот день перекрывали участок между Змеиногорском и Рубцовском. На сегодня движение по нему полностью восстановлено.

Ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовало прогноз ЧС на 3 марта. Согласно информации спасателей, во вторник ожидается повышенный риск ДТП. Этому будут способствовать гололедица и туман.