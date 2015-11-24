Одним из летчиков сбитого в Сирии Су-24 может быть уроженец Барнаула

После крушения во вторник, 24 ноября, в Сирии российского самолета Су-24 на сайте '' Авиафорум '' появилась посвященная ЧП тема. Один из посетителей сообщил, что в сбитом истребителе были

Сообщения о том, что эти летчики выполняют боевые задачи в Сирии на фронтовом бомбардировщике Су-24М2 появлялись ранее в сети.

Старший лейтенант Александр Ахмадулин родился 12 ноября 1989 года в Барнауле. Окончил в 2010 году Армавирский военный авиационный институт, в 2012 году окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Проживает в городе Комсомольск-на-Амуре.

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Как уже сообщало ИА ''Амител'', российский военный самолет был сбит на границе с Сирией. Турецкая сторона сообщает, что истребитель уничтожили F-16 из-за нарушения границы и после многократного предупреждения. Минобороны РФ сообщает об обстреле с земли и опровергает, что российский самолет вторгся в воздушное пространство Турции.

По неофициальным данным, один из двух пилотов погиб, а второй взят в плен членами вооруженных формирований сирийских туркмен.

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Эльдар Сайфутдинов и Александр Ахмадулин возле своего самолета Су-24М2 (Фото с сайта http://www.livejournal.com/)