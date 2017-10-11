Одно из зданий Покровского кафедрального собора горит в Барнауле

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Одно из зданий Покровского кафедрального собора, расположенное на улице Никитина, 137, горит в настоящий момент в Барнауле, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"На месте происшествия работают пожарные расчеты. Горит одно из зданий церковного комплекса. Это либо здание семинарии, либо гостиничный храм. Точной информации пока нет", - прокомментировали в ведомстве.

ИА "Амител" будет следить за развитием событий.