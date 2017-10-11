Одно из зданий Покровского кафедрального собора горит в Барнауле
В МЧС говорят, что горит либо здание семинарии, либо гостиничный комплекс храма
11 октября 2017, 14:22
vk.com/barneos22
Одно из зданий Покровского кафедрального собора, расположенное на улице Никитина, 137, горит в настоящий момент в Барнауле, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"На месте происшествия работают пожарные расчеты. Горит одно из зданий церковного комплекса. Это либо здание семинарии, либо гостиничный храм. Точной информации пока нет", - прокомментировали в ведомстве.
ИА "Амител" будет следить за развитием событий.
Комментарии
Новости партнеров