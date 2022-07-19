Одно селфи в секунду: эксперты протестировали связь в туристических местах Алтая

Отправить за секунду фотографию, провести для друзей видеотрансляцию или за 19 секунд загрузить в чат видео с отдыха — такие результаты показало тестирование связи, которое провело аналитическое агентство TelecomDaily в рамках своего федерального проекта «В зоне действия».

Согласно исследованию, сеть билайна в туристических местах Алтая позволяет клиентам удобно пользоваться современными сервисами. Скорости оператора в большинстве из проверенных популярных мест Горного Алтая оказались выше тех 5-10 Мбит/с, которых, по данным экспертов, хватает для комфортного использования смартфона.

Так, в туристическом комплексе «Бирюзовая Катунь» скорости мобильного интернета билайн составляют более 28 Мбит/с, что стало лучшим показателем среди всех операторов связи в этом месте. Отправка друзьям фотографии с отдыха здесь займет всего секунду. В другой популярной в Алтайском крае локации — возле озера Ая — можно меньше чем за две минуты скачать альбом любимого исполнителя для приятной прогулки.

На Чемале абоненты могут отправить друзьям минутный видеоотчет за 19 секунд, а на острове Патмос и Чемальской ГЭС — комфортно выходить в прямой эфир и вести для них видеостримы. Также билайн получил самую высокую оценку качества и беспрерывности голосовой связи.

Для тех, кто приезжает издалека, агентство протестировало качество 4G в здании аэропорта Горно-Алтайска. Скорости позволяют за пять минут загрузить фильм объемом 1Гб, чтобы посмотреть его в самолете.

Такую высокую экспертную оценку качества связи в туристических местах Горного Алтая можно объяснить масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние четыре года. Напомним, за это время сеть 4G билайна по всей России выросла в три раза.

«Уже сложно представить комфортный отдых без современных технологий. Да, с одной стороны, можно и порой даже нужно отложить телефон и ноутбук в сторону и наслаждаться природой, но с другой стороны, хороший сигнал связи дает ощущение уверенности в том, что в любой ситуации ты сможешь быть на связи, решить различные вопросы. Связь — это уже неотъемлемый сервис для любого туристического места. Наша миссия в данном случае — это повышение комфорта гостей Горного Алтая и Алтайского края. Команде Алтайского отделения билайн очень приятно осознавать, что развитие нашей сети отметили эксперты TelecomDaily», — сказал директор Алтайского отделения билайн Анатолий Захаров.

Замеры качества связи проходили в популярных местах Республики Алтай и Алтайского края, где традиционно отмечают высокую нагрузку на сеть операторов. Исследование проводили с помощью специального оборудования, подключенного к сотовым сетям «большой четверки». Ознакомиться с полным текстом исследования и описанием применяемой методики можно на сайте интернет-СМИ TelecomDaily. Всего в ходе проекта «В зоне действия» эксперты посетили 11 городов России.